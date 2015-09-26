Швейцарія призупиняє продаж автомобілів Volkswagen

Близько 180 тисяч нових автомобілів, випущених під брендом Audi, Seat, Skoda і VW в 2009-2014 роках, можуть опинитися під забороною, йдеться в заяві федеральної дорожньої служби.

Заборона буде діяти, поки швейцарській владі не вдасться прояснити ситуацію з заниженням показників шкідливих викидів в атмосферу у деяких дизельних моделей, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За оцінками, порушення можуть стосуватися 11 млн автомобілів, а штрафи за поставку на ринок "фольксвагенів" з програмним забезпеченням, яке повідомляло невірні дані, становлять до 18 млрд доларів.

Американське агентство з охорони навколишнього середовища виявило в автомобілях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf і Passat пристрій, який включає фільтри під час проходження тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і вимикає їх при звичайній експлуатації.

Таким чином, реальні шкідливі викиди автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами виявилися набагато вище, ніж показували результати тестів.

У понеділок акції Volkswagen подешевшали майже на третину, а низка німецьких політиків заявив, що під загрозою репутація не тільки концерну, але і всієї Німеччини.

Керівництво автогіганта визнало свою провину в ситуації, що склалася, глава Volkswagen в результаті скандалу покинув свій пост.