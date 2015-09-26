Швейцарія призупиняє продаж автомобілів Volkswagen
Швейцарія призупиняє продаж моделей автоконцерну Volkswagen, обладнаних дизельними двигунами, які можуть не відповідати екологічним нормативам.
Близько 180 тисяч нових автомобілів, випущених під брендом Audi, Seat, Skoda і VW в 2009-2014 роках, можуть опинитися під забороною, йдеться в заяві федеральної дорожньої служби.
Заборона буде діяти, поки швейцарській владі не вдасться прояснити ситуацію з заниженням показників шкідливих викидів в атмосферу у деяких дизельних моделей, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За оцінками, порушення можуть стосуватися 11 млн автомобілів, а штрафи за поставку на ринок "фольксвагенів" з програмним забезпеченням, яке повідомляло невірні дані, становлять до 18 млрд доларів.
Американське агентство з охорони навколишнього середовища виявило в автомобілях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf і Passat пристрій, який включає фільтри під час проходження тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і вимикає їх при звичайній експлуатації.
Таким чином, реальні шкідливі викиди автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами виявилися набагато вище, ніж показували результати тестів.
У понеділок акції Volkswagen подешевшали майже на третину, а низка німецьких політиків заявив, що під загрозою репутація не тільки концерну, але і всієї Німеччини.
Керівництво автогіганта визнало свою провину в ситуації, що склалася, глава Volkswagen в результаті скандалу покинув свій пост.