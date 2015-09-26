Tesla подвоїть виробництво в Європі - до 450 автомобілів на тиждень

Американський виробник електромобілів Tesla Motors розширив виробництво своїх автомобілів на заводі в голландському місті Тілбург з допомогою нової складальної лінії. Про це пише Слон з посиланням на Financial Times.

З допомогою розширення свого підприємства компанія планує збільшити продажі на континенті і довести виробництво автомобілів до півмільйона на рік по всьому світу до 2020 року. Завдяки нової складальної лінії обсяг виробництва машин зросте з 200 до 450 одиниць на тиждень.

Машинокомплекти надходять з заводу в Фрімонте, штат Каліфорнія. В Тілбурзі на автомобілі будуть встановлювати силові установки, комплекти батарей і задні підрамники.

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Глава Tesla Елон Маск повідомив про готовність розглянути можливість відкриття інших європейських заводів на початку 2016 року.

Американська компанія Tesla Motors заснована в 2003 році як розробник і виробник електромобілів і технологій, пов'язаних з ними. Крім електромобілів, компанія за власною технологією виробляє батареї і електродвигуни і продає іншим автомобільним компаніям, зокрема – Toyota і Daimler. За підрахунками аналітиків, більше половини продажів Tesla припадає на США, близько 30% – Європу і трохи більше 10% – Китай, який, тим не менш, називають найбільш перспективним ринком для компанії.