Бельгія хоче подати в суд на Volkswagen за забруднення навколишнього середовища

Міністри навколишнього середовища бельгійських регіонів Валлонія та Фландрія, в яких проживають близько 90% населення королівства, мають намір спільно переслідувати в судовому порядку компанію Volkswagen за забруднення навколишнього середовища, повідомляє Прайм.

За даними ЗМІ, Volkswagen , ймовірно, продавала в Бельгії автомобілі, які насправді були в 40 разів менш екологічно чистими, ніж стверджувала компанія. У разі, якщо суд визнає обґрунтованими претензії скарги регіональної влади Бельгії, німецькому виробнику автомобілів може загрожувати штраф у розмірі 200 тисяч євро на день за перевищення емісійних норм.

Раніше стало відомо, що близько 11 мільйонів автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами виявилися забезпечені програмним забезпеченням, яке занижує реальні емісійні показники, що підтвердили і в самому концерні. У зв'язку зі скандалом змушений був піти у відставку шеф "Фольксвагена" Мартін Вінтеркорн, а сам скандал отримав назву "дизельгейт".

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Фахівці не виключають, що таким чином могли фальсифікуватися емісійні показники і у інших автовиробників.