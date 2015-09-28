"Укроборонпром" призначив директора Львівського бронетанкового заводу

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, за результатами конкурсного відбору призначив директором Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, повідомила прес-служба концерну.

Додаткової інформації про новопризначеного керівника концерн не надав.

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Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року керівництво "Укроборонпрому" за зрив планів з виробництва військової техніки для АТО звільнило керівників двох найбільших держпідприємств бронетанкового сектору оборонно-промислового конкурсу України - "Заводу ім. В. А. Малишева" та Львівського бронетанкового заводу. Також у вересні керівництво концерну повідомило про початок серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б" на Львівському бронетанковому заводі.

З початку 2015 року "Укроборонпром" оголосив про проведення понад 60 конкурсних відборів на посади директорів підприємств, що входять до складу концерну.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.