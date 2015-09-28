Дизельний скандал: Volkswagen, Audi та Porsche відсторонили провідних розробників

Керівництво Volkswagen прийняло рішення тимчасово відсторонити від посади керівників відділів досліджень та розробок легкових автомобілів в самому концерні, а також його дочірніх компаніях Audi та Porsche, повідомляє Газета.ru.

Причиною звільнень став скандал, пов'язаний з неправильним програмним забезпеченням на дизельних автомобілях концерну. Також повідомляється, що Volkswagen може звільнити низку топ-менеджерів Audi та Porsche.

Причиною стала установка на бортові комп'ютери автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами ПО, яке занижувало реальні показники викидів шкідливих речовин.

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Як повідомляв УНІАН, компанія зізналася у фальсифікації даних після розслідування американського Агентства з охорони навколишнього середовища, принесла вибачення і почала внутрішнє розслідування. Підробка результатів тестування торкнулася близько півмільйона машин з дизельними двигунами в США.