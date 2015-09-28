У Німеччині почали розслідування проти екс-голови Volkswagen
Прокуратура німецького Брауншвейгу почала розслідування проти екс-голови автомобільного концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна.
Як повідомили в прокуратурі, Вінтеркорна підозрюють у шахрайстві під час продажу автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Мартін Вінтеркорн подав у відставку минулого тижня через гучний скандал. Концерн Volkswagen, найбільший у світі виробників автомобілів, був викритий у фальсифікації результатів замірів викидів дизельних автомобілів компанії в США.
Як з'ясувалося, дизельні двигуни деяких автомобілів компанії, що продаються в США, були оснащені пристроєм, який розпізнає підключення вимірювального обладнання та змінює параметри роботи двигуна, покращуючи результати тесту вихлопних газів.
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Керівництво концерну визнало, що пристрій є в дизельних двигунах приблизно 11 мільйонів машин в усьому світі, в тому числі і в самій Німеччині, і що компанії, можливо, доведеться проводити дорогі відкликання та переоснащення автомобілів.