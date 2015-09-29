Американська компанія має намір побудувати комплекси по очищенню води на Донбасі

Про це в ході підписання меморандуму про співробітництво у сфері водоочистки в понеділок повідомив генеральний менеджер компанії RWL Water Філіп Лаваль.

«Наші пропозиції – це технології, які будуть найбільш розумні в тому чи іншому регіоні, це не будуть якісь блокові конструкції. Навпаки, проекти будуть реалізовується з урахуванням потреб і можливостей кожного регіону України», - сказав Лаваль, уточнивши, що кожен проект буде реалізований з урахуванням кліматичних та географічних особливостей регіону.

За його словами, використовуючи різноманітні технологічні процеси, компанія має можливість очищати морську, шахтну, а також брудні підземні води до стану питної.

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Лаваль також повідомив, що компанія планує брати участь не тільки в якості інвестора, але і в якості посередника з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Світовий банк, що дає великі можливості для фінансування великих проектів.

Як зазначив присутній на підписанні меморандуму народний депутат, колишній губернатор Донецької області Сергій Тарута, в ході бойових дій на Донбасі були повністю зруйновані наявні там системи водопостачання, тому місцеві ради східних регіонів України вивчають різні варіанти відновлення комунальної інфраструктури.

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За словами Тарути, міська рада Маріуполя вже розглядає можливість використання води з Азовського моря, яка досить легко знесолюється, у якості питної. Крім того, він зазначив, що Донбас має величезний потенціал шахтних вод, що відкачуються з шахт, але без належної очистки ця вода непридатна для пиття.

«Якщо ми будемо використовувати ці технології, то, звичайно ж, вирішимо проблему і забезпечення, і проблему якості, і проблему вартості», - вважає Тарута.

Як повідомив президент корпорації "Науковий парк "Київська політехніка" Михайло Згуровський, на сьогоднішній день немає точних цифр щодо обсягів фінансування, але тільки один водоочисної блок може коштувати сотні тисяч доларів.

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За словами Лаваля, реалізація таких проектів в Україні буде відбуватися за принципом "впровадження, управління та передачі". Це означає, що кожен місяць, до моменту повної окупності проекту, користувачі будуть сплачувати певну суму, закладену в ціну кубічного метра води, а через деякий час водоочисні системи перейдуть у власність місцевої влади.