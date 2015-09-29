Гірничо-збагачувальні комбінати вибирають земснаряди НСС

У лютому цього року Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат урочисто відкрив унікальний об'єкт – нову систему пилогазоочистки Богданівської збагачувально-агломераційної фабрики. Особливістю нової ділянки є введення в його технологію земснарядів – нове і унікальне обладнання, що за своїми характеристиками вони чітко розраховано під обсяги виробництва ділянки. Устаткування вироблено в Херсоні на підприємстві «ВВВ – Спецтехніка» і добре себе зарекомендувало на багатьох підприємствах. Два земснаряда НСС 1200/40-Е-Ф будуть брати шлами прямо зі шламосховища ЧОФ. Підняті фрезою земснарядів, за допомогою насосів, шлами подаватимуться системою гнучких труб на дамбу, а далі вже по трубопроводу будуть надходити безпосередньо на ділянку. Таким чином, для забезпечення ділянки сировиною не потрібно буде використовувати екскаватори та автомобільний транспорт, як це доводиться робити на УМС-1. Перероблені шлами будуть скидатися в хвостосховища третьої карти ЧОФ. При цьому відходи фабрики буде відразу залучено у виробництво і вони надаватимуть комбінату необхідні обсяги концентрату.

Одним з серйозних завдань травня, на якому наполягав технічний директор В.І. Бондарець, був саме початок монтажу земснарядів. Його проводили представники фірми виробника, але активну участь у цьому процесі брали і працівники Орджонікідзевського ГЗК. На сьогодні земснаряди вже на воді, триває монтаж гнучких труб, проводяться інші роботи.

Використання земснарядів для виконання подібних робіт дуже поширене. У липні цього року Марганецьким гірничо - збагачувальним комбінатом було придбано земснаряд марки НСС 2000/63-Е-ГР, який також було вироблено Херсонським підприємством «ВВВ – Спецтехніка». Обладнання буде використовуватися для технологічного процесу збагачення руди.

Крім поставок земснарядів на підприємства України, «ВВВ – Спецтехніка» постійно виробляє обладнання для замовників із зарубіжних країн. Цього року земснаряди НСС було поставлено в Латвію, Нігерію, Руанду. А вже у вересні поточного року замовнику з Німеччини буде відвантажено земснаряд НСС 400/20-Ф в комплексі з обладнанням для промивання дорогоцінних металів. Надалі земснаряд буде використовуватися в Малі для видобутку золота.