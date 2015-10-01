Ділова активність у виробництві Китаю впала до мінімуму 2009 року

Остаточний показник індексу ділової активності у виробничому секторі (PMI) економіки Китаю у вересні показав мінімум з березня 2009 року, склавши 47,2 пункту, йдеться в незалежному дослідженні ділового видання Caixin, передає РИА Новости.

Значення вересня виявилося трохи нижчим за остаточний показник серпня, який становив 47,3 пункту.

PMI - це результат опитування менеджерів із закупок у сфері промисловості. Значення нижче 50 пунктів є індикатором уповільнення темпів розвитку економіки, вище — прискорення.

Бізнес-умови для виробничого сектора Китаю в період з серпня по вересень погіршилися найшвидшими темпами з березня 2009 року, пише видання.

"Скорочення виробництва, частково пов'язане з ослабленням попиту, також змусило виробників скоротити свою ділову активність у вересні. Нинішній показник PMI демонструє триваюче ослаблення промисловості, хоча тиск на сектор дещо зменшився", — вважає головний економіст досліджень Caixin Insight Group Хе Фань.

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"Сектор досяг важливої стадії в процесі структурної трансформації. Помірний попит — ключовий фактор надлишкової пропозиції виробництва і причина того, чому воно не відновилася", — вважає він.