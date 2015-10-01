Абромавичус: закриття неефективних потужностей в Китаї підвищить ціни на сталь

Українська металургійна галузь залишиться в складному становищі до закриття неефективних виробничих потужностей у Китаї, що підвищить світові ціни на сталь.

Про це написав міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус на своїй сторінці у Twitter, коментуючи результати зустрічі з директором представництва Arcelor Mittal у країнах СНД та Африці Давиндером Чугом.

"З містером Чугом обговорили проблеми українських металургів, складну ситуацію на зовнішніх ринках. Ціни на сталь низькі через перевиробництво та недостатньо швидке зростання попиту. Класична історія буму та провалу, після чого неефективні потужності закриються", - написав він.

За словами міністра, втрата рентабельності частини китайських виробників металургійної продукції у зв'язку з низькими цінами призведе до їх закриття, після чого ціни зростуть.

"Ціна на арматуру: 2008 р. - 880 доларів/тонна, 2011 - 750 доларів, зараз 325 доларів. Ситуація залишиться складною, поки неефективні потужності в Китаї не закриються", - підкреслив Абромавічус.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2015 року скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 41% порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 5,063 мільярдів доларів з 8,580 мільярда доларів, при цьому їх частка в експорті країни становить 23,3%.

Експорт металовиробів в січні-липні скоротився майже вдвічі - до 575,3 мільйона доларів і становить 2,65% в загальному експорті країни.