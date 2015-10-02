США скасували мита для ряду українських товарів

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Україна також отримала право безмитно постачати в США ще дві товарні групи: макуху та інші тверді залишки виділення жирів та олії з насіння соняшника, а також інертні гази, крім аргону.

За даними прес-служби, повернення безмитного режиму ввезення цих товарів став можливим після того, як Адміністрація президента США в результаті поданого українською стороною в кінці липня запиту повернула їх під дію Генералізованої системи преференцій США (ГСП).

Зокрема, 30 вересня цього року Офіс торговельного представника США оголосив, що за результатами перегляду переліку товарів Адміністрація президента США прийняла рішення про повернення певних товарів українського експорту в США під сферу дії ГСП, яка надає можливість їх безмитного ввезення на територію США.

"Цей крок дозволяє потенційно збільшити експорт української продукції в США і надає додаткові конкурентні переваги український продукції", - цитує прес-служба заступника міністра - торгового представника України Наталію Микольську.

Мінекономрозвитку нагадало, що в 2014 році США імпортували зазначені українські товари на суму понад 37 млн дол., при цьому було сплачено понад 800 тис. дол. митних зборів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році скоротила товарообіг з країнами-партнерами на чверть – до 106,8 млрд дол., що стало найнижчим показником обсягу міжнародної торгівлі країни за останні 4 роки.

Експорт українських товарів у 2014 році становив 54,2 млрд дол., що виявилося на 14% менше аналогічного показника 2013 року. Імпорт становив 52,6 млрд дол., що також виявилося менше показника 2013 року - на 32%.

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У загальній структурі експорту, за даними ДФС, істотно скоротилася частка експорту машинного обладнання і транспорту українського виробництва – на 27%, а також металів – на 11%. Єдиною галуззю, експорт продукції яких зріс за 11 місяців 2014 року, було сільське господарство і продовольство.