Мінекономрозвитку пропонує продати міноритарний пакет акцій "Антонова" іноземцям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало розглянути можливість продажу міноритарного пакета акцій держпідприємства "Антонов", єдиного в Україні виробника авіатехніки, що не дає можливості контролювати управління компанією, стратегічному іноземному інвестору для виходу і конкуренції підприємства на зарубіжних ринках.

Така пропозиція міститься в аналізі сотні найбільших українських підприємств, підготовленому міністерством.

"Вкрай необхідні інвестиції, які можуть бути надані державою шляхом збільшення акціонерного капіталу або довгострокової позики на пільгових умовах. Держава також може розглянути можливість продажу міноритарного пакета акцій ("Антонова" - УНІАН) іноземному стратегічному інвестору з належною репутацією, що сприятиме просуванню компанії на висококонкурентних світових ринках", - йдеться у звіті.

Крім того, у міністерстві відзначили, що для збільшення продажу продукції "Антонову" необхідно змінити маркетингову стратегію підприємства, а також провести пошук нових можливостей лізингу і розширення своєї сервісної мережі в світі.

"За оцінками "Антонова", потреби підприємства в оборотному капіталі становлять 100 млн дол., для чого необхідно одержувати замовлень як мінімум на 6-7 літаків на рік з авансовим платежем 50% від вартості замовлення", - відзначили в міністерстві.

У Мінекономрозвитку вважають, що для вирішення проблем зі скороченням виробництва "Антонову" необхідно налагодити співпрацю з іншими держпідприємствами, зокрема, з "Південним машинобудівним заводом ім. О. М. Макарова", одним із найбільших промислових підприємств і єдиним виробником ракет-носіїв та супутників в Україні, а також залучати іноземних (не російських) постачальників.

Представники міністерства дійшли висновку, що "Антонов" має оптимізувати витрати за рахунок відмови від непрофільних активів, а також переглянути асортимент літаків і зосередитися на виробництві найбільш перспективних моделей, таких як Ан-158, Ан-178 і Ан-70.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня цього року керівництво держконцерну "Укроборонпром", до складу якого входить "Антонов", повідомило про підписання контрактів на виробництво 43 літаків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

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"Антонов" в I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже в 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року дещо збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком до 39,3 млн грн.