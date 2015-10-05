"Укроборонпром" розробив концепт масового створення легкоброньованої техніки

Фахівці держпідприємства "Житомирський бронетанковий завод" (ЖБТЗ), що входить до складу оборонного концерну "Укроборонпром", розробили перспективний концепт створення легкоброньованої техніки в масовій кількості та в максимально короткі терміни, повідомила прес-служба концерну.

Згідно з повідомленням, мова йде про виробництво комплектів бронемодулів швидкого монтування "Овод", для установки на шасі яких необхідно лише 35-40 хвилин.

"Предмет концепту - виготовлення комплектів бронемодулей швидкого монтування (при монтажі 35-40 хвилин) різного функціонального призначення, яке встановлюється на всі шасі підвищеної прохідності (ГАЗ-66, ЗІЛ-131, УРАЛ-375, МАЗ), та шасі імпортного виробництва з оснащенням останніх дизельними двигунами", - наголошується в повідомленні.

При цьому в концерні додали, що за попередніми розрахунками на ЖБТЗ здатні виробляти більш як 1,1 тисячі модулів на рік.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року "Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки. Також у вересні керівництво концерну повідомило про початок серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б" на Львівському бронетанковому заводі.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.