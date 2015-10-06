Військово-транспортний літак Ан-70 пройшов в Африці льотні випробування

Військово-транспортний літак Ан-70, переданий у січні держпідприємством «Антонов», єдиним в Україні виробником авіатехніки, Міністерству оборони України успішно пройшов випробування в реальних умовах під час доставки військового вантажу в Африку.

Як повідомила прес-служба підприємства, загальна тривалість польоту літака становила більш як 20 годин, а довжина перельоту - 13,6 тисячі кілометрів.

«З аеропорту «Київ-Антонов» літак перелетів до Бангі, Центральна Африканська Республіка. Цей політ тривав 9 годин 2 хвилини. У Бангі Ан-70 взяв на борт вантаж вагою 23,6 тонн. Потім було виконано планову проміжну посадку в Нджамені, Республіка Чад... Після польоту тривалістю 6 годин Ан-70 прибув до місця призначення вантажу - місто Істр, Франція. Відтак літак перелетів до Лейпцига, Німеччина, а звідти повернувся в аеропорт «Київ-Антонов», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили представники «Антонова», літак підтвердив свої високі льотні і злітно-посадочні характеристики, а також в реальних умовах було випробувано роботу бортового вантажно-розвантажувального устаткування Ан-70.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року «Антонов» завершив державні випробування Ан-70, необхідні для запуску серійного виробництва літака. 22 січня 2015 року «Антонов» передав перший літак Міністерству оборони.

Довідка УНІАН. Ан-70 - середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний військово-транспортний) літак, призначений для перевезення народногосподарських вантажів, забезпечення гуманітарних акцій у зонах надзвичайних ситуацій й доставки збройних сил, зокрема й на непідготовлені короткі ґрунтові майданчики завдовжки 600 - 800 м. Ан-70 є прямим конкурентом військово-транспортного літака А-400М європейського концерну Airbus.

ДП «Антонов» входить до складу оборонного держконцерну «Укроборонпром» і є найбільшим і єдиним в Україні виробником транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.