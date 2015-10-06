Збитки 100 найбільших держпідприємств у І кварталі становили майже 10 мільярдів

Сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств України, без урахування НАК "Нафтогаз України" і "Укрзалізниці", у І кварталі 2015 року склав 9,7 мільярда гривень, що вдвічі більше за аналогічний період минулого року.

Відповідні дані містяться в звіті, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно зі звітом, борги держпідприємств за вказаний період зросли на 30,5%, склавши 95,5 мільярда гривень.

Незважаючи на це, балансова вартість активів в І кварталі зросла на 3,5%, досягнувши 435,7 мільярда гривень.

Як пізніше повідомила прес-служба міністерства, збитки держпідприємств, які приносять 80% доходів та складають 90% активів держсектора, обумовлені несприятливими економічними умовами, військовими діями, девальвацією національної валюти, а також виконанням некомерційних, але важливих для держави функцій.

“Ситуація в секторі держкомпаній залишається напруженою. Держпідприємства продовжують нести значні збитки. Ми бачимо приклади, коли політичні інтереси перешкоджають зміні старого керівництва, гальмують темпи реформ, консервують неефективність і корупцію. Необхідно усунути політиків і чиновників від управління державними компаніями і впровадити сучасні механізми корпоративного управління", - цитує прес-служба слова міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса.

Також у міністерстві зазначили, що наступним кроком реформи держкомпанії буде запровадження прозорих стандартів корпоративного управління.

“Сьогодні, завдяки реформі держпідприємств, яку проводить Мінекономрозвитку, в публічному доступі з'явилося більше інформації про результати роботи державних компаній, ніж коли-небудь у минулому. Цього недостатньо. Наступний крок - впровадження більш високих стандартів прозорості та побудова сучасної системи корпоративного управління держкомпаніями, які відповідають європейським стандартам та рекомендаціям ОЕСР. Відповідний законопроект №3062 вже у Верховній Раді, і ми очікуємо, що депутати його підтримають", - зазначив заступник голови міністерства Адомас Аудіцкас.

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Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг збитків найбільших державних компаній у 2014 році склав близько 101 мільярда гривень.

Раніше Кабінет міністрів України заявив про рішення створити холдингову компанію для управління державними підприємствами або передати цю функцію спеціально створеному державному органу. Остаточне рішення про форму централізованого управління буде прийнято після аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, який має завершитися до кінця вересня 2015 року. Також Мінекономрозвитку має намір найближчим часом представити законодавчі ініціативи, спрямовані на прискорення процесу корпоратизації держкомпаній, спрощення бюрократичної процедури зміни їх керівництва, а також забезпечення повного розкриття фінансової та виробничої інформації.