З початку року промпродукція в Україні подорожчала на 28%

Ціни виробників промислової продукції в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем зросли на 2%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у річному вираженні (вересень 2015 року до вересня 2014 року) ціни виробників промпродукції зросли на 32,5%.

З початку року, в січні-вересні, ціни виробників промпродукції зросли на 28%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в серпні 2015 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%, до серпня 2014 року - зросли на 33%.

В цілому за 2014 рік зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.