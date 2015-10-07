ФДМ продав інститут-розробник компонентів для "Стугни" – відкрито кримінальну справу

Генеральна прокуратура України розпочала слідчі дії і відкрила кримінальне провадження за фактом продажу Фондом державного майна 94,44% акцій держпідприємства "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів", виробника засобів супутникового зв'язку воєнного призначення і компонентів для протитанкових ракет "Стугна", приватному підприємству "Вентиляційні системи" за заниженою вартістю в 16 млн грн.

Про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

"Це просто жах! Фонд державного майна України 30.09.2015 "збагатив державу", продавши за 16 млн грн 94,44% державного пакета акцій ДП "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" - головного підприємства з розробки і виготовлення засобів супутникового зв'язку військового призначення і компонентів для українського "Джавеліна" - протитанкової ракети "Стугна". Продав компанії "Вентиляційні системи", на вентиляцію, замість боротьби проти танків агресора", - написала Матіос.

Він також додав, що проти продажу держпідприємства неодноразово виступало Міноборони, держконцерн "Укроборонпром" і Генпрокуратура.

"Ми зареєстрували провадження, йдуть інтенсивні слідчі дії, чекаємо дозволу суду на проведення обшуків, поспішаємо, але не встигнемо. Сьогодні о 17:00 представник Фонду "недержавного" майна підписуватиме з вентиляцією договір продажу (нашої "Стугни") із звільненням директора", - зазначив він.

За словами Матіоса, вартість продажу підприємства занижено в кілька разів, оскільки "тільки 7 га землі у Святошинському районі Києва становить 122 млн гривень".

Як повідомляв УНІАН, у березні керівництво оборонного концерну "Укроборонпром" повідомило про початок масового виробництва протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та "Скіф".

Довідка УНІАН. "Стугна-П" — протитанковий ракетний комплекс розробки Державного Київського конструкторського бюро «Промінь». На експорт комплекс "Стугна-П" поставляється у версії під найменуванням "Скіф". Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і завислі вертольоти.