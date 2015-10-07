Київський бронетанковий завод до кінця року планує випустити до 200 одиниць бронетехніки

Київський бронетанковий завод (КБТЗ), що входить до складу оборонного держконцерну "Укроборонпром", з початку року виготовив та відремонтував майже 80 одиниць бронетехніки, а до кінця року планує збільшити цей показник до 200 одиниць.

Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на директора КБТЗ Владислава Лисицю.

"У цьому році нам вдалося в рази збільшити продуктивність підприємства. До кінця року ми плануємо вийти на рівень виготовленої військової продукції до 200 одиниць", - повідомив директор підприємства.

Згідно з повідомленням, грошовий еквівалент відремонтованої на заводі з початку року бронетехніки становив 164,4 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лисиця заявив про плани збільшити до кінця року виробництво бронетехніки на Київському бронетанковому заводі в 4 рази.

За підсумками першого півріччя "Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки. У вересні керівництво концерну повідомило про початок серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б" на Львівському бронетанковому заводі.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.