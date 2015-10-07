Київський бронетанковий завод до кінця року планує випустити до 200 одиниць бронетехніки
До кінця року підприємство планує вийти на рівень виготовленої військової продукції до 200 одиниць.
Київський бронетанковий завод (КБТЗ), що входить до складу оборонного держконцерну "Укроборонпром", з початку року виготовив та відремонтував майже 80 одиниць бронетехніки, а до кінця року планує збільшити цей показник до 200 одиниць.
Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на директора КБТЗ Владислава Лисицю.
"У цьому році нам вдалося в рази збільшити продуктивність підприємства. До кінця року ми плануємо вийти на рівень виготовленої військової продукції до 200 одиниць", - повідомив директор підприємства.
Згідно з повідомленням, грошовий еквівалент відремонтованої на заводі з початку року бронетехніки становив 164,4 мільйона гривень.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лисиця заявив про плани збільшити до кінця року виробництво бронетехніки на Київському бронетанковому заводі в 4 рази.
За підсумками першого півріччя "Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки. У вересні керівництво концерну повідомило про початок серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б" на Львівському бронетанковому заводі.
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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.