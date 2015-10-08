Sony думає про відхід із ринку смартфонів

Японська компанія Sony назвала наступний рік вирішальним для свого підрозділу, що займається розробкою і виробництвом смартфонів.

У керівництві компанії відзначили, що на такий крок доведеться піти, якщо робота над смартфонами не почне приносити прибуток, пише Русская служба Би-би-си.

Поки що напрямок залишається збитковим незважаючи на проведену в компанії реструктуризацію.

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За даними Рейтер, на даний момент смартфони Sony Xperia займають лише 1% американського ринку і 17,5% ринку в самій Японії. Основну конкуренцію їм складають більш дешеві аналоги з інших азіатських країн.

Останні два роки продаж смартфонів приносить компанії тільки збитки.

Так, очікується, що з-за невдач мобільного підрозділу Sony компанія в нинішньому фінансовому році втратить майже півмільярда доларів. При цьому раніше вона вже відмовилася від декількох збиткових напрямів своєї діяльності, у тому числі вийшла з комп'ютерного бізнесу.