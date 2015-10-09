"Укроборонпром" завдяки системі електронних закупівель заощадив 236 мільйонів

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, за рахунок використання електронних торговельних майданчиків з листопада 2014 року скоротив витрати при проведенні тендерних закупівель на 236 мільйонів гривень, повідомила прес-служба концерну.

"236,022 мільйона гривень економії за 10 місяців роботи. Такі результати використання на підприємствах державного концерну "Укроборонпром" електронної системи проведення тендерних торгів, яка була введена в дію 6 листопада 2014 року", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, станом на липень за рахунок скорочення тендерних витрат "Укроборонпром" заощадив 171 мільйон гривень.

В кінці жовтня 2014 року "Укроборонпром" випробував нову систему закупівель через електронні торговельні майданчики, яка, за словами керівництва концерну, дозволить виключити корупційну складову і маніпуляції при закупівлях.

За підрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, введення і активне використання в Україні системи електронних державних закупівель, обсяг яких становить близько 200 мільярдів гривень на рік, дозволить заощадити 20-40 мільярдів гривень бюджетних коштів.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.