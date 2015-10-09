Україна хоче відкрити в Казахстані сервісний центр з обслуговування літаків Ан

Україна зацікавлена у створенні в Астані (Казахстан) сервісного центру з обслуговування літаків українського виробника авіатехніки - держпідприємства "Антонов".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в Астані в ході офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Республіки Казахстан, передає прес-служба Мінрегіону.

"Україна готова до співпраці зі створення в Астані сервісного центру з обслуговування літаків українського виробництва. Це дозволить якісно і своєчасно проводити їх технічне обслуговування, а в перспективі – здійснювати складання літаків для казахстанських замовників", - цитує Зубка прес-служба міністерства.

За словами віце-прем'єра, українська сторона також запропонувала розглянути можливість закупівлі Казахстаном пасажирських і транспортних літаків "Антонов".

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня цього року керівництво держконцерну "Укроборонпром", до складу якого входить "Антонов", повідомило про підписання контрактів на виробництво 43 літаків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

"Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначно збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.