Абромавичус назвав стан держпідприємств "ганьбою для української влади"

Нинішній стан державних підприємств, включаючи їх управління і результати діяльності, є ганебним для української влади, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на круглому столі в Києві.

«Стан державних підприємств, треба визнати, це сором і ганьба. Необхідно докласти всіх зусиль для реформування державного сектору економіки», - сказав він.

За словами міністра, змінити ситуацію зможе створення холдингової компанії з управління держактивами, яка виведе підприємства з-під контролю міністерств.

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«У світі існує багато аналогів агентств з управління державними підприємствами, вони довели свою ефективність», - наголосив Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без урахування «Нафтогазу» й «Укрзалізниці», у І кварталі 2015 року становив 9,7 млрд грн, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило постанову про створення холдингової компанії, до якої після завершення приватизації входитимуть близько 50 стратегічних компаній, які залишаються у державній власності.

Головною метою постанови є виведення держактивів з-під контролю органів виконавчої влади, а також підвищення ефективності їх управління.

При цьому директорів держкомпаній, які входять до холдингу, призначатиме номінаційний комітет.