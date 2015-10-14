Україна і Казахстан підписали угоду про співпрацю в авіаційній сфері - "Укроборонпром"

Згідно з повідомленням, відповідну угоду було підписано 9 жовтня між українською компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому" і компанією "Казахстанська авіаційна індустрія".

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"Українсько-казахське співробітництво, насамперед, передбачає організацію на базі авіаційно-технічного центру «КАІ» (Астана) сервісного центру з технічного обслуговування і ремонту літаків держпідприємства «Антонов» і виробничої кооперації у виготовленні комплектуючих до цих літаків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони домовилися про розробку і виробництво безпілотних літальних апаратів цивільного і військового призначення і вирішили питання постачання, ремонту і технічного обслуговування авіаційних тренажерних комплексів.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр Геннадій Зубко в ході офіційного візиту президента Петра Порошенка до Республіки Казахстан заявив про готовність України відкрити в Казахстані сервісний центр з обслуговування літаків "Ан".

На початку вересня цього року керівництво держконцерну "Укроборонпром", до складу якого входить "Антонов", повідомило про підписання контрактів на виробництво 43 лайнерів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

"Антонов" в I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже в 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року несуттєво збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.