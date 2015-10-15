Toyota планує припинити випуск бензинових автомобілів до 2050 року

Про це компанія оголосила в Токіо під час презентації власної програми розвитку під назвою "Тoyota 2050 - екологічні проблеми", пише ТАСС.

Головною метою такого амбітного кроку є істотне скорочення шкідливих викидів. Toyota пообіцяла, що буде всіляко просувати цю ідею і постарається переконати уряд, інші компанії та всі зацікавлені сторони в необхідності подібної ініціативи, що до 2050 року може призвести до 90-відсоткового скорочення викидів порівняно з рівнем 2010 р.

Компанія також зазначила, що до 2020 р. кількість проданих нею гібридних авто може досягти 15 млн - це вдвічі більше, ніж зараз реалізовано по всьому світу. У 2014 р. частка гібридних авто у продажу Toyota вже становила понад 40%.

Примітно, що про роль електромобілів в реалізації поставленої задачі не згадувалося.

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План щодо серйозного скорочення бензинових автомобілів до 2050 р. належить Міністерству навколишнього середовища Японії, яке закликає місцеві автомобільні концерни до активного сприяння в цьому напрямку.

Toyota Motor виробляє і продає 27 різних моделей гібридних автомобілів Toyota і Lexus і одну гібридну модель з можливістю зарядки від електромережі Toyota Prius Plug-in Hybrid. Ці моделі продаються в більш ніж 90 країнах світу. Крім того, до кінця 2015 р. компанія планує вивести на ринок 15 нових моделей гібридних автомобілів Toyota і Lexus.