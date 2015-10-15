Україна до кінця року може збільшити спецмита на імпорт авто з Росії

Таку думку висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко на своїй сторінці в Facebook.

"Мій прогноз: не мине й місяця-півтора, і Україна введе спецмито (компенсаційне мито) проти російських авто, в тому числі проти іномарок, які виробляються в РФ. Скільки? 10-17% залежно від бренду авто і заводу виробництва", - написав Назаренко.

Він також додав, що, крім подорожчання автомобілів, вироблених у РФ, дане рішення також скоротить "сірий імпорт" іномарок з Росії, оскільки такий імпорт стане менш вигідним.

Читайте такожУкраїна подовжила розслідування щодо імпорту російських автомобілів

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня в Україні достроково скасовано спецмита на імпорт автомобілів. Вони були введені в 2013 році в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, строком на 3 роки.

З 14 квітня 2014 року на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка спецмита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14 квітня 2015 року - в два рази менше, 2,15%. На авто з бензиновими двигунами об'ємом 1,5-2,2 л з 14 квітня 2014 року ставка становила 8,63%, а з 14 квітня 2015 року - 4,32%.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, під час розмитнення легкового автомобіля в бюджет сплачуються: ввізне мито (10%), акцизний податок (залежно від типу та об'єму двигуна), податок на додану вартість, додатковий імпортний збір (5%).