"Віджатий" у Порошенка завод у Криму інтегрують в Об'єднану суднобудівну корпорацію РФ

Севастопольський "Севморзавод" став філією Центру судноремонту "Зірочка" за договором оренди на 49 років, затверджена дорожня карта інтеграції заводу в структуру Об'єднаної суднобудівної корпорації, повідомляє в п'ятницю прес-служба ОСК.

Раніше "Севморзавод" належав президентові України Петру Порошенку, однак після окупації Криму завод став філією северодвинського центру судноремонту "Зірочка".

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"Тринадцятого жовтня був підписаний договір оренди філією АТ "ЦС "Зірочка" в Севастополі основних виробничих потужностей ГУП "Севастопольський морський завод ім. Серго Орджонікідзе" терміном на 49 років. Крім цього, затверджена дорожня карта інтеграції ГУП "Севморзавод" ОСК", - йдеться в релізі.

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Як повідомлялося раніше, згідно з даними російського реєстру, українське підприємство зареєстрували як власність Росії 19 березня 2015 року під назвою Державне унітарне підприємство «Севастопольський морський завод».

В Україні діяльність підприємства, яке займається кораблебудуванням і ремонтом вже наявних судів, юридично не припинена. За офіційними даними SMIDA, 89% акцій товариства належить ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», власником якого є Петро Порошенко.

В управлінській компанії Петра Порошенка «Прайм Ессетс Кепітал» підтвердили, що завод «влада» Криму відібрала, а не купила.

Восени минулого року лідер окупаційної влади» в Севастополі Сергій Міняйло заявляв, що український президент виставив судноремонтний завод на продаж.