Київський завод "Маяк" розробив крупнокаліберну снайперську гвинтівку

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Як відзначили представники концерну, завод «Маяк» готовий почати виробництво гвинтівок у необхідній кількості одразу після прийняття її на озброєння української армії.

«Калібр снайперської гвинтівки - 12,7х109, довжина ствола - 1000 мм Прицільна дальність сягає 1,5 км, а максимальна дальність стрільби понад 2 км», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укроборонпром» представив 120-мм міномет «Молот», також розроблений на заводі «Маяк». За словами першого заступника гендиректора «Укроборонпрому» Сергія Пінькаса, новий міномет під час випробувань одержав високу оцінку від військових.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації й утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більш як сотня підприємств ОПК України.

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Завод «Маяк» входить до складу «Укроборонпрому» і спеціалізується на виготовленні стрілецької зброї та її компонентів, а також модернізує і ремонтує військову техніку. Крім того, завод спеціалізується на виготовленні апаратури магнітофонного запису широкого профілю, як побутового, так і виробничого призначення.