Українські військові невдовзі отримають портативну гвинтівку "Гопак", розроблену київським заводом (фото)

Про це повідомили у прес-службі концерну.

Як зазначили представники концерну, після проходження військових випробувань нова розробка надійде на озброєння української армії.

За даними представників концерну, калібр гвинтівки - 7,62х39 мм, вага - менше 5 кг, а швидкострільність - 30 пострілів за хвилину. За необхідності гвинтівка може бути оснащена спеціальним глушником.

Як повідомляв УНІАН, раніше завод "Маяк" представив нову вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм, Крім того, "Укроборонпром" презентував 120-мм міномет "Молот", також розроблений на заводі "Маяк". За словами першого заступника гендиректора "Укроборонпрому" Сергія Пінькаса, новий міномет у ході випробувань отримав високу оцінку від військових.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.

Завод «Маяк» входить до складу "Укроборонпрому" і спеціалізується на виготовленні стрілецької зброї та її компонентів, а також модернізує і ремонтує військову техніку. Крім того, завод спеціалізується на виготовленні апаратури магнітофонного запису широкого профілю, як побутового, так і виробничого призначення.