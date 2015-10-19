Спад промвиробництва в Україні у вересні сповільнився до 5,1%

Спад промислового виробництва в Україні у вересні 2015 року порівняно з вереснем 2014 року уповільнився до 5,1% із 5,8%, зафіксованих місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з серпнем 2015 року у вересні промвиробництво зросло на 5,9%.

З початку року, за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 16,6%.

За інформацією Держстату, у вересні 2015 року зростання виробництва в річному вираженні, до вересня 2014 року, зафіксоване лише у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – на 29%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 14,9%, видобутку металевих руд – на 4,7%, металургії – на 3%, виробництві автотранспортних засобів – на 1,3%.

Найбільше зростання порівняно з попереднім місяцем у вересні зафіксовано у виробництві еклектичного обладнання – на 20%, виробництві харчових продуктів – на 19%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 16,2%, виробництві меблів та іншої продукції – на 15,8%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 38,1%, хімічній промисловості – на 14,9%, виробництві машин і обладнання – на 14,7%, харчовій промисловості – на 13,8%.

Найбільше падіння порівняно з попереднім місяцем у вересні зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 34,1%, постачанні електроенергії, газу й пари – на 4,2%, видобутку металевих руд – на 3,8%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в серпні в річному вираженні уповільнився до 5,8%, порівняно з попереднім місяцем – до 4,2%. За січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 18%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, у 2013 році – на 4,7%, у 2012 році – на 0,5%.