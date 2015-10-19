Всі лісгоспи України можуть об'єднати в одну держкомпанію

Про це повідомив голова Держлісагентства Олександр Ковальчук під час колегії в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

«Ми ініціюємо створення нового державного підприємства лісового господарства України, яке створене з урахуванням концепції реформування лісового та мисливського господарства України за рішенням Держлісагентства», - сказав він.

Ковальчук додав, що створення підприємства передбачає ліквідацію всіх лісгоспів і формування на їхній базі філій нової компанії. Ця компанія буде віднесена до списку підприємств, які не підлягають приватизації, а її директор і головні фахівці будуть призначені за відкритим конкурсом. Новій держкомпанії також будуть передані функції охорони лісу. При цьому вона не буде фінансуватися з державного бюджету.

«Ми плануємо відмову від бюджетного фінансування для новоствореної лісогосподарської структури», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Держлісагенство також має намір ввести обов'язковий електронний облік деревини для всіх лісокористувачів, щоб припинити тіньову торгівлю лісом. За даними відомства, у зв'язку з недосконалим обліком в Україні зростає потенціал торгівлі деревиною. Обсяг тіньового ринку становить близько 20%, або 2 млрд дол. Тобто при загальній річній рубці в 14-15 млн кубометрів обсяг «чорного» лісу сягає 3 млн кубометрів.

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В управлінні Держлісагентства знаходяться 74% лісів країни. Решта 26% належать іншим лісокористувачам, які, за офіційними даними, в рік вирубують близько 1,5 млн кубометрів лісу.