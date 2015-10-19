Україна у вересні збільшила видобуток вугілля на 15%

За даними Держстату, видобуток вугілля у вересні 2015 року порівняно з серпнем 2015 року збільшився на 15,8%.

За підсумками дев'яти місяців цього року, як зазначають у службі, видобуток вугілля скоротився порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 45,7%, - до 20,4 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Забезпечити ТЕС вугіллям антрацитової марки, на якому працюють близько половини теплових енергоблоків України, власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

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Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.