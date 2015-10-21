Вивести ліс із тіні: електронний облік деревини може запрацювати з липня 2016 року

Державне агентство лісових ресурсів планує впровадити систему електронного обліку деревини в обов'язковому порядку для всіх постійних лісокористувачів з липня 2016 року, повідомила УНІАН прес-служба Держлісагентства.

«Держлісагентством розроблено проект постанови Кабінету міністрів України, якою передбачено введення системи електронного обліку деревини усіма підприємствами - постійними лісокористувачами, що здійснюють заготівлю та реалізацію лісоматеріалів, починаючи з 1 липня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві підкреслили, що не мають наміру поширювати вимогу про обов'язковий електронній системі обліку на приватні підприємства.

«Держлісагентство не має наміру пропонувати впроваджувати електронний облік для приватних деревообробних або лісозаготівельних підприємств», - відзначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Держлісагентство має намір ввести обов'язковий електронний облік деревини, щоб припинити тіньову торгівлю лісом. За даними відомства, у зв'язку з недосконалим обліком в Україні зростає потенціал тіньової торгівлі деревиною. Обсяг тіньового ринку становить близько 20%, або 2 млрд дол. Тобто за загальної річної рубки в 14-15 млн кубометрів обсяг «чорного» лісу сягає 3 млн кубометрів.

В управлінні Держлісагентства знаходяться 74% лісів країни. Решта 26% належать іншим лісокористувачам, які, за офіційними даними, в рік вирубують близько 1,5 млн кубометрів лісу.