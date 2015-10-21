Україна з січня почне скасування техстандартів СРСР

Науково-технічна рада при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі ухвалила рішення про підготовку до початку скасування технічних стандартів СРСР на території України з 1 січня 2016 року, запропонувавши ввести перехідний період.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, центри стандартизації, метрології та сертифікації до грудня проведуть аналіз техстандартів СРСР, діючих в Україні, й запропонують термін перехідного періоду, який почне діяти з 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 січня ухвалила закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу в сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх такими, що втратили чинність, а також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України.

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У Мінекономрозвитку зазначили, що впровадження європейських технічних стандартів дозволить зменшити витрати бізнесу, який наразі змушений отримувати сертифікати та ліцензії в офіційних органах країн ЄС.