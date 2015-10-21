У листопаді ЗСУ отримають безпілотники українського виробництва - Укроборонпром

Про це в ефірі 5 каналу заявив генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов. За його словами, концерн на сьогодні має у виробництві новий безпілотник на рівні світових аналогів.

"Безпілотник Observer, який має ефективні характеристики, і наші західні партнери відзначають це, зразок на рівні світових аналогів. ...Він в рази дешевший, а насправді він випробуваний в умовах АТО і він адаптований саме до ведення сучасної війни. Це є його відмінна ознака", - сказав він.

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Романов уточнив: "Найголовніше в нинішніх умовах - це стійкість до перешкод (створених засобами електронної боротьби). ...Його практично неможливо збити. Принаймні, ті випробування, які ми провели, виявили нам те, що з 7 безпілотників, які випробовувалися одночасно з ним, це єдиний БПЛА, який пройшов повний цикл випробувань. ...Справа залишилася за Міноборони (щодо серійного виробництва) - воно повинно сформулювати кількісні показники замовлення".

За словами гендиректора "Укробортонпрому", ЗСУ отримають безпілотники "Спектрум" українського виробництва вже у листопаді.

"На підприємствах "Укроборонпром" вже виробляються безпілотники. Міністерство оборони сформулювало ще у квітні цього року замовлення, і ось у листопаді цього року безпілотники "Спектрум" наші Збройні Сили вже отримають. Тобто безпілотники в армії є", - повідомив Романов.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна і Казахстан підписали угоду про постачання і обслуговування авіатехніки і комплектуючих.