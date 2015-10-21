Оборонне виробництво України зростає на 200-300 відсотків щороку - Укроборонпром
Виробничі можливості військово-промислового комплексу України стали перевищувати можливості державного бюджету купити цю техніку для Міністерства оборони.
Про це в ефірі одного з українських каналів заявив генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов.
"На сьогодні українське оборонне виробництво, за результатами тільки 2014 року, ми наростили виробничі можливості 200-300%. За результатами роботи у 2015 році ми ще на такий же відсоток збільшили виробничі можливості. Тобто, на сьогоднішній день, ми досягли того, що виробничі можливості військово-промислового комплексу вже стали перевищувати можливості бюджету купити цю техніку для Міністерства оборони", - сказав він.
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Як відомо, нещодавно в "Укроборонпромі" презентували новітню 7,62 мм гвинтівку "Гопак".