Позов України проти Росії: СОТ винесе рішення, якщо за два місяці сторони не домовляться

Всесвітня торгова організація винесе рішення за позовом України проти Росії, яке стосується торговельних обмежень щодо вагонів і стрілочних переводів, якщо сторони не дійдуть згоди протягом двох місяців.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті організації.

“Консультації дають можливість сторонам обговорити суть справи і знайти рішення, яке б задовольняло всіх без проведення подальших формальних процедур. Якщо консультації не дадуть результату протягом 60 днів, рішення буде винесено спеціальною панеллю СОТ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна 21 жовтня подала перший з серії майбутніх позовів до Світової організації торгівлі проти Росії, що стосується торговельних обмежень щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва.

За словами торгового представника Наталії Микольської, експорт України через ці обмеження по 86 товарним групам скоротився з 1,7 млрд дол. у 2013 році до 51 млн дол. за 7 місяців 2015 року.

Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі по технічних бар'єрах введену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.