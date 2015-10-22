Квартальний прибуток корейської Hyundai впав на чверть
Головною причиною зменшення прибутку керівництво компанії називає "слабкість валют країн, що розвиваються, падіння вартості південнокорейської вони до долара США"
Чистий прибуток південнокорейської автомобілебудівної компанії Hyundai Motor знизився в третьому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,3% і становив $1,06 млрд порівняно з $1,41 млрд роком раніше.
Про це йдеться в поширеному в четвер компанією звіті, передає ТАСС.
Операційний прибуток Hyundai Motor за звітний період впав на 8,8% до $1,3 млрд, у той час як обсяг продажів збільшився на 2,7% до $21 млрд.
Головною причиною зменшення прибутку керівництво компанії називає "слабкість валют країн, що розвиваються, падіння вартості південнокорейської вони до долара США", а також зростання рекламних і маркетингових витрат через збільшення конкуренції на авторинку.
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За дев'ять місяців 2015 року чистий прибуток Hyundai Motor скоротився на 16,9%, склавши 4,98 трлн вон /4,4 млрд доларів. Обсяг продажів зріс на 2,3% до $49,46 млрд. З січня по вересень 2015 року компанія реалізувала 3,53 млн автомобілів, що на 2,4% менше, ніж роком раніше.