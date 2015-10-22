Квартальний прибуток корейської Hyundai впав на чверть

Чистий прибуток південнокорейської автомобілебудівної компанії Hyundai Motor знизився в третьому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,3% і становив $1,06 млрд порівняно з $1,41 млрд роком раніше.

Про це йдеться в поширеному в четвер компанією звіті, передає ТАСС.

Операційний прибуток Hyundai Motor за звітний період впав на 8,8% до $1,3 млрд, у той час як обсяг продажів збільшився на 2,7% до $21 млрд.

Головною причиною зменшення прибутку керівництво компанії називає "слабкість валют країн, що розвиваються, падіння вартості південнокорейської вони до долара США", а також зростання рекламних і маркетингових витрат через збільшення конкуренції на авторинку.

Читайте такожHyundai відкликає з американського ринку майже 30 тисяч автомобілів

За дев'ять місяців 2015 року чистий прибуток Hyundai Motor скоротився на 16,9%, склавши 4,98 трлн вон /4,4 млрд доларів. Обсяг продажів зріс на 2,3% до $49,46 млрд. З січня по вересень 2015 року компанія реалізувала 3,53 млн автомобілів, що на 2,4% менше, ніж роком раніше.