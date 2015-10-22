Мінекономрозвитку: виробничий сектор за рік скоротиться на 12%-13%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує скорочення виробничого сектора економіки в 2015 році на 11,8% - 12,8%, хоча у січні-вересні падіння склало 14,6%.

Відповідні дані містяться в прогнозі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві зазначили, що більше половини загального падіння виробничого сектора в 2015 році є прямим наслідком воєнних дій на сході країни.

Згідно з прогнозом, у ІV кварталі поточного року очікується уповільнення падіння як виробничого сектора, так і ВВП вцілому завдяки макрофінансовій стабілізації, відновленню економічної активності на сході України та нарощуванню експорту сільськогосподарської продукції.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує зростання ВВП України в результаті досягнення макрофінансової стабілізації вже в IV кварталі поточного року.

За оцінками Мінекономрозвитку, падіння українського ВВП за підсумками першого півріччя 2015 року склало 15,9%. Разом з тим, у міністерстві зазначають, що у другому кварталі в країні вперше з кінця 2013 року було зафіксовано поліпшення динаміки ВВП.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, у другому кварталі обсяг українського ВВП скоротився на 14,7% (проти скорочення на 17,2% у першому кварталі року). При цьому в порівнянні з попереднім кварталом ВВП України знизився всього на 0,9%, в той час як у першому кварталі ВВП "просів" на 5,3%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни в цьому році на 12%.