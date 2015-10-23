Грузія в листопаді розпочне переговори з Китаєм про вільну торгівлю

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між Китаєм і Грузією почнуться в листопаді, заявив міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі, передає "Грузія Online".

Міністр нагадав, що 1 вересня 2014 року набула чинності угода про вільну торгівлю з ЄС.

Читайте такожЗростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,9% - мінімальний показник з 2009 року"На початку вересня, коли прем'єр-міністр перебував у Китаї, прем'єри двох країн домовилися розпочати переговори щодо угоди про вільну торгівлю, і ми почнемо переговори в середніх числах листопада", - заявив Кумсішвілі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі не раз раніше заявиляв про вигоду вільної торгівлі з Китаєм. За його словами, "це - мільярд 600-мільйонний ринок, більшого ринку в світі не існує". Прем'єр також підкреслив, що якщо вдасться досягти домовленості, то Грузія стане єдиною країною на континенті, що має з Китаєм договір про вільну торгівлю.