Абромавичус назвав перспективні сектори і закликав німецький бізнес інвестувати в Україну

Про це він заявив на українсько-німецькому діловому форумі.

"Інфраструктура, сільське господарство та IT - це найбільш перспективні сектори в Україні (куди може інвестувати німецький бізнес - УНІАН)", - сказав він.

Також міністр звернув увагу німецьких бізнесменів на такі галузі економіки, як видобування титану і бурштину.

"У нас видобувають багато титану. Я не думаю, що у багатьох країн є така велика кількість його запасів. У нас є великі поклади бурштину, які оцінюються в 1 млрд доларів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряди України та Німеччини підписали Угоду про створення українсько-німецької торгової палати зі штаб-квартирою в Києві.

Німецько-українська торгова палата покликана значно підсилити присутність німецького бізнесу в Україні.

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Раніше, у липні, Абромавичус заявляв, що іноземні інвестори висловлювали зацікавленість в експортних секторах економіки, включаючи IT і аграрний сектор, у зв'язку з падінням курсу національної валюти і відповідною конкурентною перевагою.