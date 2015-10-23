Яценюк: ступінь залежності української економіки від Росії всього 12%

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Угода про зону вільної торгівлі з ЄС набере чинності. Росія, як і будь-яка інша країна, не має права вето на наші двосторонні відносини з ЄС. Угода (про ЗВТ - УНІАН) направлена на розвиток відносин між Україною та ЄС і не має відношення до зв'язків з Росією, - сказав Яценюк. - У нас є багатостороння угода про зону вільної торгівлі між Україною і СНД, яку Росія не виконує. Нарешті, ми провели 4 раунди консультацій - політичних і технічних - з питань імплементації Угоди про ЗВТ з ЄС, але так і не почули від росіян жодної предметної розмови про те, що ж так лякає їх економіку. І наостанок: Росія почала зменшувати взаємну торгівлю з Україною 10 років тому. Якщо раніше ми були повністю залежні від російських ринків, то тепер наш ступінь залежності - 12%. Тому нехай Росія визначається, як вона хоче розвивати свою економіку. Ми визначилися: українська економіка відповідатиме європейським стандартам».

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Раніше очільник уряду зазначав, що Україна стане частиною європейського економічного простору в міру реалізації положень Угоди про зону вільної торгівлі, незважаючи на протидію з боку інших держав і політичних сил.