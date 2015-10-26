"Мотор Січ" з початку року збільшила прибуток до 2,5 мільярда

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" в січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року збільшило чистий прибуток на 63% - до 2,535 мільярда гривень з 1,533 мільярда гривень.

Про це говориться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід "Мотор Січі" за вказаний період збільшився на 45% – до 10,5 мільярда гривень з 7,2 мільярда гривень. Валовий прибуток компанії збільшився на 77% - до 6,8 мільярда гривень з 3,8 мільярда гривень, а операційний прибуток збільшився на 56% - до 4,6 мільярда гривень з 2,9 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2015 року компанія "Мотор Січ" збільшила чистий прибуток на 3% - до 1,59 мільярда гривень, а за підсумками 2014 року - на 13%, до 1,547 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.