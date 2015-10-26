Держлісагентство розробило сертифікат походження лісоматеріалів

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Олександр Ковальчук.

Документ розроблено відповідно до закону України №1362, яким введено тимчасовий мораторій на експорт необробленої деревини. «З нашої сторони робота закінчена, після погодження профільним міністерством документ надійде в уряд. Ми розраховуємо, що це станеться в найближчі дні», — зазначив Ковальчук.

Згідно з проектом, сертифікат видається безкоштовно всім постійним лісокористувачам на кожну партію лісо - та пиломатеріалів разом з товарно-транспортною накладною. Документ обов'язковий при експорті такої продукції і заборонений до передачі іншим суб'єктам. Постановою також пропонується затвердити форму сертифіката, заяви на його отримання та інструкцію щодо заповнення. «Інформація про кожному виданому сертифікаті буде заноситися в електронний перелік і розміщуватися на сайті Держлісагентства за допомогою єдиної системи електронного обліку деревини. Таким чином, експортувати незаконно заготовлений ліс буде неможливо», — пояснив голова відомства.

У рамках вище зазначеного закону агентство також розробило Концепцію реформування лісового господарства, ініціює створення лісового патруля і запровадження загальної системи електронного обліку деревини з 1 липня 2016 року. Це істотно скоротить частку «тіньового» лісу і заощадить державі близько 2 млрд грн.

Нагадаємо, в управлінні Держлісагентства знаходиться близько 74% лісів країни, решта 26% належать іншим лісокористувачам, які в рік рубають до 1,5 млн кубометрів. З них тільки 10% проходить через електронних облік, в той час як в структурі агентства цей показник досягає 90%. У цілому, частка «сірого» лісу може досягати близько 20%. Зокрема, за річної рубки в 14-15 млн кубометрів на тіньовий ринок припадає близько 3 млн куб.