Газ для промисловості подорожчає з 1 листопада

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" з 1 листопада 2015 року виходить на ринок з цінами на 2-13% нижче тих, за якими компанія раніше була зобов'язана продавати газ до набрання чинності закону про ринок газу.

Про це свідчать дані "Нафтогазу".

Згідно з пропозицією компанії, тепер ціни на газ для промислових споживачів (для цих категорій споживачів з 1 жовтня держава більше не регулює ціни) будуть розбиті на кілька груп: залежно від місячного обсягу споживання, від передоплати, від наявності непогашених раніше боргів перед "Нафтогазом".

Варто зазначити, що у жовтні "Нафтогаз" продавав газ для промисловості за ціною 6 600 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ) - на рівні, який був встановлений НКРЕКУ. У свою чергу, цінові пропозиції приватних газових трейдерів були нижчими за "Нафтогаз", що скорочувало частку державного енергохолдингу в даному сегменті.

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Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 жовтня в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу.

НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.