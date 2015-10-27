Boeing може відкрити виробництво в Болівії

Американський концерн Boeing, один з найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки, може відкрити своє виробництво в Болівії, повідомляє Прайм з посиланням на заяву віце-президента компанії з продажу в Латинській Америці Ван Рекс Галларда.

"У мене є оптимістичні враження у частині можливостей інвестувати в Болівії, все, що потрібно, - це посилити технологічну підготовку кадрів і володіти конкурентоспроможністю", - наводить агентство ABI заяву Галларда у Вашингтоні, де проходив діловий форум з питань інвестицій в Болівії.

За даними агентства, авіаконцерн розглядає можливість створення в південноамериканській країні центру з виробництва запчастин для своїх літаків, які використовуються у південноамериканському регіоні.

Boeing випускає широкий спектр цивільної та військової авіаційної техніки, розробляє космічні програми. У структурі Boeing функціонують два великих підрозділи — Boeing Commercial Airplanes, що займається будівництвом цивільних літаків та Integrated Defense Systems, яке виконує космічні та військові програми. Заводи компанії розташовані в 70 країнах, продукція поставляється в 145 країн. Штат співробітників — близько 159 тисяч осіб.

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