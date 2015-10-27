Японія займеться розробкою родовищ рідкоземельних металів у Казахстані

АТ "Казгеологія" і японська національна корпорація по нафті, газу і металів "JOGMEG" навесні 2016 року приступлять до досліджень родовищ рідкоземельних металів у Казахстані, повідомило у вівторок Міністерство з інвестицій та розвитку Казахстану, передає "Новости-Казахстан".

За даними відомства, міністр з інвестицій та розвитку Асет Ісекешев зустрівся з керівництвом "JOGMEG" в рамках офіційного візиту прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Астану. Сторони обговорили питання спільного проекту за попередніми геологічними дослідженнями в Казахстані.

Читайте такожУкраїна і Казахстан підписали угоду про співпрацю в авіаційній сфері - "Укроборонпром""Роботи "JOGMEG" і геологорозвідувальна компанія "Казгеологія" мають намір розпочати навесні наступного року на ділянках родовищ рідкоземельних металів з переважним вмістом ітрію Киземшек Карагандинської області та Жанааркалик в Кустанайській області", — йдеться в повідомленні.

Також сторони домовилися розглянути можливість реалізації спільних проектів по переробці рідкоземельних металів у Казахстані. "Для більш предметного обговорення цього питання буде проведено додаткову зустріч на рівні компаній і створена робоча група", — зазначає відомство.

Як зазначається в повідомленні, в даний час в рамках програми індустріалізації у сфері геології та надрокористування стартували проекти з найбільшими світовими компаніями. Зокрема, були розпочаті геологорозвідувальні роботи з такими компаніями, як австралійсько-британський концерн "RioTinto", південнокорейська "Korea Resources Corporation", австралійська "Iluka Resources Limited", приватний фонд німецьких інвестицій "Ulmus Fund".