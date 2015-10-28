Прибуток Apple в четвертому кварталі зріс на третину

Про це повідомляє Дождь з посиланням на ABC News.

У корпорації відзвітували про отримання виручки в $51,5 млрд за тримісячний період, що закінчився у вересні. У тому ж четвертому кварталі минулого року Apple отримала $42,1 млрд. При цьому прибуток цього року склав $11,1 млрд порівняно з $8,5 млрд рік тому.

За цей період корпорація продала рекордні 5,7 млн комп'ютерів і ноутбуків Mac, більше 48 млн айфонів (на півмільйона більше, ніж у третьому кварталі), а також 9,9 млн айпадів (10,9 млн у минулому кварталі).

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Доходи Apple в Китаї за рік зросли майже вдвічі ($12,5 млрд проти $5,7 млрд), і тепер країна стала для корпорації другим за обсягом продажів ринком після США.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська корпорація Apple протягом третього кварталу збільшила доходи на 38%. Таким чином, за три місяці компанія заробила 10,7 мільярда доларів.