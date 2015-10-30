"Укроборонпром" оголосив конкурс з відбору директорів 7 підконтрольних підприємств

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, оголосив про початок конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантних посад директорів семи держпідприємств, підконтрольних концерну.

Згідно з оголошенням "Укроборонпрому", опублікованими на сайті концерну, в результаті конкурсу будуть призначені керівники Машинобудівної фірми "Артем", Дослідно-конструкторського бюро авіації загального призначення, Шосткинського казенного заводу "Зірка", Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства "Кварсит", держпідприємства "Озон-Навігація", Рівненського автомобільного ремонтного заводу і Херсонського заводу суднового обладнання та суднової арматури.

Для участі у конкурсному відборі кандидат, крім документів, які повинен надати проект стратегічного плану розвитку підприємства в середньостроковій перспективі, в якому вказати річний план реформування підприємства, обсяг прогнозованих надходжень до держбюджету та пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Згідно з оголошенням, прийом документів для участі у конкурсах буде проводитися до 27 листопада, прослуховування кандидатів пройдуть 25 грудня, а результати відбору будуть оприлюднені на сайті "Укроборонпрому" до 28 грудня.

Читайте також"Укроборонпром" змінив керівників двох підконтрольних підприємств

Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року "Укроборонпром" розпочав системну зміну топ-менеджменту підприємств, що входять до складу концерну, і оголосив про проведення відповідних конкурсних відборів.

Читайте такожОборонне виробництво України зростає на 200-300 відсотків щороку - Укроборонпром

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємства ОПК України.