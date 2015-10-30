Медведєв повідомив про рішення РФ ввести економічні санкції проти України

Росія з 1 січня 2016 року посилює митний захист і вводить економічні санкції щодо України, написав у Facebook прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Читайте такожТоргпред України: Російське ембарго не вплине на нашу економіку "З 1 січня 2016 року буде підвищено рівень митно-тарифного захисту щодо України. Це пов'язано з рішенням наших сусідів ввести в дію угоду про асоціацію з ЄС. Крім того, на Україну як на країну, яка приєдналася до антиросійських санкцій, буде поширено дію наших відповідних економічних заходів", - написав Медведєв.

Україна неодноразово заявляла, що відстрочок набрання чинності економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС не буде.

"Нехай ніхто не сумнівається, угода про ЗВТ запрацює з 1 січня 2016 року", - заявляв не раз прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Аналогічну позицію озвучували і в ЄС.

Росія з кінця жовтня 2014 року заборонила ввезення з України всієї рослинної продукції - овочів, фруктів, злаків.

Ще раніше Москва ввела обмеження на ввезення соків, молочної та сирної продукції, кондитерських виробів, рибних і плодоовочевих консервів та окремих видів алкоголю з України.

Україна 21 жовтня 2015 подала перший із серії майбутніх позовів до Світової організації торгівлі проти Росії, який стосується торгових обмежень відносно вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва.

За словами торгового представника Наталії Микольської, експорт України через ці обмеження щодо 86 товарних груп скоротився з 1,7 млрд дол. в 2013 році до 51 млн дол. за 7 місяців 2015 року.

Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі щодо технічних бар'єрів в торгівлі заборону Росії на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.