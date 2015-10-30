Реалізація промпродукції з початку року зросла на 24,4%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-вересні 2015 року склав 1,075 трильйона гривень, що на 211,354 мільярда гривень, або на 24,4%, більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 864,621 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

В тому числі обсяг реалізації в переробній промисловості, на яку довелося 68,2% усього обсягу реалізації, склав 733,523 мільярда гривень, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,2% загального обсягу) – 195,394 мільярда гривень, до добувної промисловості та розроблення кар'єрів (12,4% загального обсягу) – 134,232 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції за 9 місяців припадає на Дніпропетровську область – 20,3%, або 218,287 мільярда гривень, Донецьку область (дані можуть уточнюватися) – 11,8%, або 127,276 мільярда гривень, і Запорізьку область – 8,9%, або 95,803 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-серпні 2015 року склав 951,468 мільярда гривень, що на 179,820 мільярда гривень, або на 22,3%, більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 771,647 мільярда гривень.

У 2014 році обсяг реалізації промислової продукції склав 1,186 трильйона гривень, що на 74,745 мільярда гривень, або на 6,73%, більше показника за 2013 рік.